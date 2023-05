Juve | patteggiamento dopo 4 incontri con Chiné La Juve ha preteso prima le motivazioni CorSport

(Di mercoledì 31 maggio 2023)-legali. Lahale. Lo scrive il. Il caso più spinoso dai tempi di Calciopoli, ovvero quello del secondo filone di inchiesta sullantus relativo alle due manovre stipendi messe in atto dal club bianconero, termina con un, nessun punto di penalizzazione (oltre ai 10 già inflitti per le plusvalenze) ed una multa di 718 mila e 240 euro per lantus, che rinuncia ad ogni futuro ricorso. Ci sono poi altri 710 mila euro di sanzioni totali per i dirigenti deferiti. Il Corriere dello Sport racconta, con ...

Perde contro lo Spezia e lanon vince. Juventus in Europa League se:. Batte l'Udinese e una ... Ilsulla manovra stipendi non incide sulle indagini della Uefa che sono indipendenti. ...Non si placano le polemiche dopo la sentenza definitiva di ieri che, dopo il, ha salvato la Juventus da retrocessioni o ulteriori penalizzazioni. La multa ...di tutelare il brande ...Con la richiesta diche il Tribunale Federale ha accettato tra bianconeri e la Procura Figc nell'ambito ... le indicazioni dell'analisi grafica Il titolo Juventus (MIL:) ha chiuso ...

Manovra stipendi: accettato il patteggiamento Procura Federale-Juve - Sportmediaset Sport Mediaset

Il presidente della Ternana, Stefano Bendecchi, commenta il caso Juventus non risparmiando pesanti critiche per la questione patteggiamento. Nell’ambito di un’intervista rilasciata a TvPlay, Stefano ...“Con tutto il rispetto per Gravina penso che debba cambiare spacciatore”. Accuse pesanti del presidente della Ternana e neo-sindaco della città umbra Stefano Bandecchi. Dopo il patteggiamento della Ju ...