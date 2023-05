Juve | la sentenza è durissima | “Acquisto folle | assurdo”

...al di là della penalizzazione della. Fosse anche solo per evitare di farmi ripetere nelle orecchie dai cugini interisti 'qualificazione cartonata' ecc... q uando sappiamo che lacontro ...Patteggiamento, la. Il patteggiamento per la questione della manovra stipendi mette fine alle vicende giudiziarie della Juventus nel contesto sportivo. Nello specifico, la società ...... Bandecchi non si è sottratto a commenti poste ha svelato la sua posizione rispetto a società, ovvero Juventus e il presidente della Figc. "Hanno rubato (riferendosi alla, ndr), ...

In tanti si aspettavano altri punti in meno per i bianconeri. Ora c’è il fronte europeo: va sempre risolta la questione Superlega Fino alla fine. Mai come stavolta, il motto spinge… Leggi ...E' stato accettato ieri il compromesso chiesto dalla società torinese per quanto riguarda il caso stipendi, non ci saranno ulteriori penalità ma soltanto ...