' Juve | interesse per un difensore brasiliano dell' Atletico Madrid'

Potrebbe essere Renan Lodi il nome nuovo per la difesa della Juventus . Secondo quanto appreso dai media brasiliani, infatti, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul calciatore di ......bianconero in cui il club ribadisce "la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive" e spiega che tuttavia ha ritenuto di patteggiare "nel miglior...: 'Noi corretti, patteggiamento nell'del club'. Cosa succede ora PROMO FLASH: segui il cammino delle squadre italiane in Europa con il quotidiano Gazzetta in formato digitale e G+ solo ...

Juve: "Noi corretti, patteggiamento nell’interesse del club”. Cosa succede ora La Gazzetta dello Sport

Il nome del calciatore è reduce da una intensa stagione vissuta in Premier League ed è stato accostato al club bianconero ...C'è altro da "calcolare" oltre alla multa comminata ai bianconeri, così come c'è da chiarire la scelta dell'accordo come opportunità ...