Lanon lo ha fatto, ha preferito solo chiudere in fretta questa ennesima brutta pagina della ... i 24 per Arrivabene 2 punti (nota a margine: nei bilancisotto inchiesta l'AD non era lui), ...... nei confronti di alcuni club calcistici, tra cui: Palermo, Lecce,Stabia, Teramo, Reggina, ... A processo sonoEdoardo Corradio Caforio, amministratore delegato e amministratore di fatto di ...Riteniamo di essere stati condannati ingiustamente, abbiamo iniziato i processi sotto indagine per un articolo e siamocondannati per un altro articolo. Ma oggi rimaniamo concentrati sul campo ...

Juve, finiti i conti in Italia ma all’UEFA non basta Calcio News 24

Sopra tutto c’è il sollievo che scende, ristoratore, su mesi faticosi per la Juventus e i suoi tifosi. Nel primo pomeriggio di ieri, tutte le pendenze con la giustizia sportiva sono state chiuse defin ...La Juventus rischia un’intera stagione senza partecipare alle coppe europee a causa delle indagini dell’UEFA sulle presunte violazioni del Fair Play finanziario. Nonostante il club abbia raggiunto ier ...