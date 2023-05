Jokic e le Finals | ' Le gare più difficili della carriera' Miami lo esalta | ' Lui è unico'

Anzi diro di più, se Murray non si fosse fatto male penso proprio che i Nuggets sarebbero arrivati alleanche in passato.Un giocatore unico, non ha punti deboli e riesce a fare tutto ...Prima alleper Denver, che attesa in Colorado Stanchi ma entusiasti, gli Heat torneranno in ... 1.600 metri di altitudine da affrontare e il gigante Nikolada superare per assaporare la ......alla guida dei Phoenix Suns e ha pagato la sconfitta ai playoff maturata contro i Denver Nuggets di Nikolae Jamal Murray (che nella notte tra giovedì e venerdì debutteranno alle NBA). ...

Nikola Jokic: Nelle NBA Finals non esistono favoriti, saranno le partite più dure della nostra vita Sportando

Anzi diro di più, se Murray non si fosse fatto male penso proprio che i Nuggets sarebbero arrivati alle Finals anche in passato. Jokic Un giocatore unico, non ha punti deboli e riesce a fare tutto ...Nikola Jokic parla con i media alla vigilia di Gara 1 delle NBA Finals tra i suoi Denver Nuggets ed i sorprendenti Miami Heat.