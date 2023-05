Joe Discordia | esce il nuovo singolo “Umanità”

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 31 maggio 2023) È disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale “UMANITÁ”, ildi Joe. estratto dall’album “Stige”. “” ha il contorno multistrato dell’essere basiti di fronte a di un puzzle rotto, l’immagine ricomposta vuol far riflettere su aspetti oggettivi delle relazioni: essere parti complementari, rischio di alienazione di forze di natura quale il semplicemente avere un sesso che sta diventando ilrazzismo, finte propagande aizzatorie inerenti allo stesso, ma anche il vivere l’autismo che, come possiamo rivedere nella figura analoga che si cita del film “Il pianista” dove il monologo finale descrive il mondo osservato dalla nave da cui non ria scendere, Joe D. dice la stessa cosa: “là fuori troppi tasti, troppo tutto” come se dalla sua nave ...