Jill Biden rappresenterà gli USA al royal wedding in Giordania

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Anche la First Lady degli Stati Uniti d’America,, sarà presente al matrimonio del figlio del re diAbdullah II e della regina Rania. Le nozze del principe ereditario Hussein, che sposerà la sua fidanzata di lunga data, Rajwa Al Saif, si terranno domani 1° giugno. In un anno particolarmente ricco di, le nozze giordane ambiscono ad essere il matrimonio dell’anno. Il portavoce della First Lady americana ha confermato la sua presenza già a qualche giorno dall’evento. Il 26 maggio, infatti, il suo ufficio ha comunicato cheapprofitterà dell’invito dei sovrani giordani per ampliare un ricco tour che includerà anche una serie di tappe in Medio Oriente e Nord Africa. La partecipazione di...

E in vista del 2024, da first lady della Florida, è pronta a prendere il posto diTracy Jacobs, la moglie di Joe. Trump e democratici permettendo.Alla cerimonia, che si è svolta di fronte a tremila persone, hanno preso parte anche la first lady, la Vicepresidente Khamala Harris, il Segretario alla Difesa Lloyd Austin, membri del ...A partire da mercoledì 31 maggio, la first lady degli Stati Uniti,, intraprenderà un viaggio di 6 giorni, in cui farà tappa in Giordania, Egitto, Marocco e Portogallo, nell'intento di ...

Jill Biden torna a insegnare al college È la prima first lady ... QUOTIDIANO NAZIONALE

(LaPresse) La Giordania si sta preparando al matrimonio reale che si terrà questa settimana, il 1° giugno, tra Al Hussein e Rajwa Khaled Al-Saif."Dobbiamo portare avanti la loro missione e fare in modo che il loro sacrificio non sia vano, tenendo alta la fiaccola della libertà".