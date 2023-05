Jeep - A Moab i prototipi della Grand Cherokee 4xe automatizzata

(Di mercoledì 31 maggio 2023)ha svelato due4xe dotati di sistemi di guidabasati sull'intelligenza artificiale. Le Suv sono state svelate in occasione del National Autonomous Vehicle Day americano e mostrano le potenzialità dei sistemi che troveremo in futuro sui prodotto di serie. Off-road automatizzato. Isono stati messi alla prova a, nello Stato dello Utah, dove solitamente si svolgono i test più estremi in fuoristrada: sono proprio questi i percorsi dove i sistemi sperimentali possono mostrare le loro capacità, guidando le vetture nei passaggi più delicati e sfruttando al meglio il powertrain elettrificato. Sulla carrozzeria e sul tetto sono stati installati dei sensori aggiuntivi; ...

