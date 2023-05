Iv | Renzi | ' parte percorso Congresso | iscrivetevi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag (Adnkronos) - "L'alternativa a Giorgia Meloni o sarà riformista o non sarà. E credo che ormai questo sia chiaro a tutti. Ne parleremo a Napoli il 10 giugno. Sono convinto che sarà una bella assemblea nazionale e sto preparando un discorso diverso dal solito". Lo scrive Matteonella sua ultima enews. "Ma al di là delle mie parole quello che sarà interessante – ne sono convinto – sarà lo slancio e la rinza che ci aspettano. Come sapete partirà anche ilcongressuale. Chi vuole iscriversi, può farlo qui", aggiunge il leader di Iv allegando il link per l'iscrizione a Italia viva.