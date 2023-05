Italia U20 | Nunziata | «Non dobbiamo avere rimpianti»

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Carmine, allenatore dell’U20, ha parlato in vista degli ottavi di finale del Mondiale contro l’Inghilterra Carmine, allenatore dell’U20, ha parlato a Tuttosport degli ottavi di finale del Mondiale contro l’Inghilterra. PAROLE – «Sarà una partita difficile e dura, contro una squadra molto forte. Li conosciamo molto bene, sappiamo che ce la possiamo giocare. Dopo l’Europeo dell’anno scorso c’è grande voglia di rivincita e di cercare di andare avanti in questa competizione. Finito il match nonnulla da rimproverarci per come sarà andata in campo. L’importante è continuare ad esprimere gioco perché finché facciamo questo, giochiamo da squadra, corriamo, lottiamo tutti insieme su ogni pallone allora possiamo andare avanti. È la nostra ...

Il numero 9 degli azzurrini proviene da Calvisano, dove ha segnato 4 mete in prima squadra PARMA - Continua il cammino nel rugby internazionale di Filippo Bozzoni. Dopo aver esordito con l'nell'estate del 2022 alle Summer Series di Treviso ed essersi riconfermato quest'anno nel Sei Nazioni di categoria, il giovane n. 9 ha firmato con le Zebre Parma in vista della prossima ...Inghilterrascendono in campo oggi, mercoledì 31 maggio 2023 alle ore 23 italiane per il Mondiale di categoria. Dopo aver superato la fase a gironi, le due Nazionali si daranno battaglia nella ...

Carmine Nunziata, ct dell'Italia Under 20, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport nel giorno in cui gli Azzurri sfidano l'Inghilterra negli ottavi del ...Il numero 9 degli azzurrini proviene da Calvisano, dove ha segnato 4 mete in prima squadra PARMA (ITALPRESS) - Continua il cammino nel ...