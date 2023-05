Istat rivede al rialzo la crescita del pil | nel primo trimestre +0 | 6% | più di Francia | Germania e Usa Tengono i consumi

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’ha rivisto alla stima sulladel Pil nel2023: corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è aumentato dello 0,6% rispetto alprecedente e dell’1,9% nei confronti deldel 2022. Le prime stime diffuse il 28 aprile 2023 indicavano unacongiunturale dello 0,5% e una tendenziale dell’1,8%. Rispetto alprecedente (chiuso con una battuta d’arresto a -0,1%), tra gennaio e marzo tutti i principali aggregati della domanda interna sono in aumento, con unadello 0,7% deifinali nazionali e dello 0,8% degli investimenti fissi lordi. Le importazioni e le esportazioni sono diminuite, ...

