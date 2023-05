Iss | un terzo adolescenti fuma sigarette | e-cig o tabacco riscaldato

Leggi su today

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 30 mag. (Adnkronos Salute) - Non ha perso il vizio del fumo il 20,5% degli italiani con più di 15 anni: ben 10,5 milioni ditori, il 25,1% degli uomini e il 16,3% delle donne. Sono in calo rispetto al passato, ma aumenta il numero diaspirate. Non solo. Itori diventano...