(Di mercoledì 31 maggio 2023)6 LMH, sta per arrivare la versione dedicata a chi cerca emozioni speciali in circuiti del mitico Marchio tornato in attività . E' derivata dalla vettura che correrà nel ...

Tipo 6 LMH Pista, sta per arrivare la versione dedicata a chi cerca emozioni speciali in circuiti del mitico Marchio tornato in attività . E' derivata dalla vettura che correrà nel ...Il 30 maggio 1913, invece, non aveva finito i 200 giri previsti ed era scivolato al 23° posto, persino dietro i connazionali Vincenzo Trucco, su, al numero 20, e Paul Zuccarelli, su ...e conservatore del museo dei motori dell'università di Palermo, che ha parlato del "restauro del motore8A". Al presidente del club ternano Borzacchini Historic, Giorgio Natali, il ...

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Pista sta arrivando QN Motori

Isotta Fraschini Tipo 6 LMH Pista, sta per arrivare la versione dedicata a chi cerca emozioni speciali in circuiti del mitico Marchio tornato in attività. E’ derivata dalla vettura che correrà nel Cam ...Bonifica dell'area ex Isotta Fraschini a Saronno: il programma di interventi e il trasferimento dei materiali inquinati ...