Isola dei Famosi | Enrico Papi fa una gaffe su Totti | Ilary Blasi reagisce così

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 maggio 2023) L’ultima puntata dell‘deisi è aperta con unadiche ha imbarazzato la padrona di casa. Il motivo? Non è difficile indovinarlo: ha fatto riferimento a Francesco, il suo ormai ex marito. Tutto è successo quando la conduttrice ha salutato l’opinionista commentando il suo look: “Sei vestito da ufficiale della marina”, ha detto rivolta a. Al che lui ha replicato: “Da capitano… Ops scusa!“, ha detto mettendosi poi una mano sulla bocca una volta colto il rimando al fatto cheera soprannominato proprio “Capitano” per il suo ruolo di capitano, appunto, della Roma. Un’ombra di imbarazzo è apparsa sul viso diche, però, ha ...