Isola dei Famosi | Alessandra vs Helena Ma il web protesta | “neppure i serpenti velonosi…”

(Di mercoledì 31 maggio 2023)dei Jalisse ha fatto una considerazione suche non sopporta: “Lei è un mazzo di carte. Non sai mai quello che ti capita”, ma il webcontro la cantante “velenosi…” è questo quello che scrivono alcuni affezionati del reality show L’dei, dopo le critiche mosse dadei Jalisse nei confronti diPrestes. Un nuovo video appena pubblicato sul profilo del programma mostra la naufraga indispettita affermare sulla compagna di viaggio: “Lei è un mazzo di carte. Non sai mai quello che ti capita”. Affermazione che ha trovato il disappunto del web che rimarca come lei sia “salva” grazie a Pamela perché altrimenti, finita in nomination, sarebbe già a casa. Una pioggia di ...

LE REAZIONI Intanto, in paese, la storia del ladro di auto e dell'aggressore passa di bocca in bocca, tra lo stuporecittadini. 'Non esagero se dico che Poli è un'felice afferma il sindaco, ...C'è anche il veronese Federico Baschirotto, classe 1996, nato adella Scala e cresciuto a Nogara, difensore del Lecce fresco di salvezza raggiunta, nella listaconvocati in nazionale di ......risultato positivo ad una sostanza vietata in un test antidroga casuale effettuato nell'ambito... Il Tourist Trophy dell'di Man e l'ACU condividono una rigorosa politica di tolleranza zero ...

Isola dei Famosi, favoritismi e la battuta che fa vacillare Ilary Libero Magazine

Di Santi Maria Randazzo A conclusione del maggio dei libri, nel Salone del Castello Ursino si è svolta la presentazione del romanzo “La guerra degli altri” della scrittrice catanese Gloriana ...Karina Cascella ha bocciato Enrico Papi e Orietta Berti come opinionisti: non manca una frecciatina al vetriolo nei confronti di Pupo.