Inè iniziato ilalle giornaliste che hanno raccontato al mondo la storia di Mahsa Amini e, intanto, ......al vecchio regime di Pahlavi non dovrebbe essere preso come il risultato di un totale... credono che la forma più appropriata di democrazia per l'sia un sistema repubblicano laico. ...Ankara ha dunque scelto di bloccare ancora una volta ildi adesione di Stoccolma all'alleanza atlantica. Corano bruciato, proteste dei musulmani dall'al Libano Ankara sul rogo del ...

Iran, a processo le giornaliste che svelarono la storia di Mahsa Amini - Luce Luce

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...