Ipotesi Metaverso | la genesi della mostra di Palazzo Cipolla

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Andrà avanti fino al 23 luglio la, ambientata nelle sale dell’ottocentesco: unadi cui si è parlato moltissimo e che ha avuto un grande successo di pubblico, grazie all’originalità e agli spunti forniti da questo incontro metafisico fra passato e presente, fra artisti che già secoli fa avevano immaginato di costruire mondi e artisti che oggi, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, sono di fatto riusciti a farlo. Da Escher a Refik Anadol, da de Chirico e Depero a Pak, da Balla e Boccioni a Krista Kim, da Piranesi a Primavera De Filippi, in stanze immersive dove la realtà e il virtuale si mescolano piacevolmente: tutto questo è, come ci ha spiegato il curatore ...

Gabriele Simongini, curatore della mostra insieme a Serena Tabacchi, spiega e racconta la visione dietro la mostra di cui tutti parlano a Roma ...A Roma la mostra evento Ipotesi Metaverso. I curatori Simongini e Tabacchi intervenuti a Stato dell'Arte, condotto da Cesare Biasini Selvaggi ...