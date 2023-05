Ipotesi Conceiçao per il post-Spalletti | è la pista più calda

... la piazza resta attonita, il panorama poco limpido: Luis Enrique ha detto no e all'orizzonte si stagliano solo. Ascolta 'Paradosso Napoli, senza allenatore prima ancora che finisca la ...Italiano resta l'più accreditata Db Milano 22/02/2023 - Champions League / Inter - Porto / ... ovvero il portoghese Sergio. Per sondare Italiano, De Laurentiis aspetta la finale di ...Calciomercato Napoli - La redazione di Sky Sport fa il punto della situazione in merito alla lista dei 10 nomi di Aurelio De Laurentiis per il successore di Luciano Spalletti : "Ma chi sono questi 10 ...

Conceiçao trattativa complessa: il Napoli non va oltre i 4 milioni e ... IlNapolista