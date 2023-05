...gare a eliminazione diretta per la Roma che - come il Siviglia - è reduce da due semifinalii ... risultato dell'ultima finale vinta in Europa League contro l', sale a 41 volte la posta. José ...Mattia Pagliuca (LaPresse)Sampdoria, Bologna,e Ascoli; queste le squadre in cui Gianluca ... abile tra i pali e con un grande senso della posizione; estremo difensore completotutti i ...Prendete da esempio la partita di sabato contro lo Spezia, la squadra èper 2 a 0, quando ... uno di questi bellissimo a San Siro contro l'. Storia affascinante anche quella di Parisi, il ...

Inter sotto assedio: 100 milioni più Lukaku - calciomercatonews.com Calciomercatonews.com

Fabio Caressa, giornalista e opinionista tv, in un video pubblicato sul suo canale Youtube ha parlato dell'ultima giornata di Serie A, in cui l'Inter ha battuto 3-2 ...Addio Robin Gosens: per il suo sostituto la "Beneamata" non deve fare molta strada, è ad appena 18 km da Milano ...