Inter | Skriniar in gruppo | le ultime da Appiano | novità per Correa e Mkhitaryan

... lo rende ancor più appetibile per una dirigenza chiamata a sostituire Milan, diretto ... Oltre all'articolo: 'Nacho Fernández, l'ultima idea dell'per la retroguardia',In tale ottica, sembrano farsi sempre più insistenti i rumors che vorrebbero il francese, abile come esterno ma ormai abituato a giocare pure come centrale, accostato anche all'. window....di questa stagione l'lascerà liberi il terzino sinistro brasiliano Dalbert e il centrocampista italiano Gagliardini. Inoltre, sempre a parametro zero, perderà il difensore slovaccoche ...

L'Inter su Nacho, l'erede di Skriniar: esperienza a parametro zero Virgilio Sport

Pomeriggio di allenamento per l'Inter ad Appiano Gentile: Inzaghi può sorridere, perché si sono allenati in gruppo Danilo D'Ambrosio, acciaccato dopo la gara contro l'Atalanta, e soprattutto Milan Skr ...Nacho Fernández, difensore spagnolo in forza al Real Madrid, sarebbe in contatto con Marotta ed Ausilio per un futuro all’Inter ...