Torino in casa con l', Viola in trasferta sul campo del. Monza a Bergamo. Vediamo cosa succede. Aggiungo però che avrei piacere se il Toro avesse questa possibilità. Inutile ...... RISULTATI E CLASSIFICA DOPO LA 36° GIORNATA- EMPOLI 4 - 2 GENOA - JUVENTUS 2 - 1 TORINO - NAPOLI 0 - 1- UDINESE 1 - 1 LAZIO - SAMPDORIA 2 - 0 SPEZIA - ATALANTA 1 - 3 VENEZIA - ...Frattesi (LaPresse) - Calciomercato.itUn siparietto tra il direttore sportivo dell', Piero Ausilio, e l'amministratore delegato del, Giovanni Carnevali, a margine della presentazione ...

Inter-Sassuolo, Carnevali abbraccia Ausilio: 'Parliamo di Frattesi' VIDEO Calciomercato.com

La Lega di Serie A ha comunicato date e orari in merito alla 38a, ovvero l'ultima giornata del campionato 2022-2023. Visto che tutto, o quasi, è stato già deciso, è prevista la concomitanza solo per l ...Il direttore generale del Sassuolo, come riportato da Tuttoemrcatoweb, ha aperto all’addio dell’attaccante: “Se poi arriveranno richieste importanti le valuteremo con il giocatore” ...