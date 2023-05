Inter | Pavard profilo ideale ma c’è un’idea più accessibile

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Il punto su due opportunità per la retroguardia dell’, vale a dire Benjamin, difensore del Bayern Monaco, e Nacho, difensore del Real Madrid. OPPORTUNITÀ – Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari sul sito di SportItalia, ci sono due opportunità in entrata per quel che concerne la difesa dell’, vale a dire Benjamin, difensore del Bayern Monaco, e Nacho, difensore del Real Madrid.– Il francese ha rotto col club bavarese. La sua valutazione sfiora i 20 milioni di euro e c’è molta concorrenza, però è ilper la società nerazzurra. NACHO – Lo spagnolo èmolto più. Il classe 1990 è un giocatore esperto e in scadenza con i Blancos. Il 33enne rimpolperebbe la schiera di ...

