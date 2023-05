... che stanno portandola trattativa, ma non l'hanno ancora conclusa. Come appreso da ... MERCATO IN DIFESA - Al termine di questa stagione l'lascerà liberi il terzino sinistro brasiliano ...Il club rossonero si è già portatoper il primissimo colpo a costo zero accelerando le ... a seguire gli sviluppi contrattuali del centrocampista con il Real Madrid vi sarebbero anche, ......Europea (16 agosto allo stadio del Pireo in Grecia contro la vincente di Manchester City -). ... InEl Shaarawy favorito al fianco di Abraham con Dybala recuperato ma non al top della ...

Inter, avanti su Nacho: fissato un appuntamento | Primapagina ... Calciomercato.com

L'Inter è sempre vigile sul mercato dei calciatori che si svincolano a parametro zero. Negli ultimi due anni sono arrivati a Milano con questa formula prima Calhanoglu, poi Onana e Mkhitaryan. Il pros ...Ornella Saiu, di origini sarde, viveva da 20 anni a Playa del Carmen. Un uomo l'ha uccisa a sangue freddo, sparandole alla testa ...