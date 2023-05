Inter | avanti su Nacho | c'è un appuntamento

...Europea (16 agosto allo stadio del Pireo in Grecia contro la vincente di Manchester City -). ... InEl Shaarawy favorito al fianco di Abraham con Dybala recuperato ma non al top della ...... il Bayern, per andare, ha deciso di tornare indietro. E puntare su qualche ex particolarmente apprezzato. Leggi anche Pavard: ciao Bayern, vuole l'Italia. Milan esono in agguato Bayern,...... perché dopo le dichiarazioni del tecnico di Grugliasco, che al termine di- Atalanta aveva ... se nel prossimo incontro ci sarà unione d'intenti, si andràe verrà sistemata anche la ...

Inter, avanti su Nacho: fissato un appuntamento | Primapagina ... Calciomercato.com

L'Inter è sempre vigile sul mercato dei calciatori che si svincolano a parametro zero. Negli ultimi due anni sono arrivati a Milano con questa formula prima Calhanoglu, poi Onana e Mkhitaryan. Il pros ...Ornella Saiu, di origini sarde, viveva da 20 anni a Playa del Carmen. Un uomo l'ha uccisa a sangue freddo, sparandole alla testa ...