Intelligenza artificiale | ci stiamo concentrando sui rischi sbagliati?

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I leader del settore avvertono che l'Ai rappresenta una minaccia per l'umanità tanto quanto la guerra nucleare o una pandemia, ma forse i loro timori sono fuori fuoco

L'Unione europea e gli Stati Uniti presenteranno «nelle prossime settimane» una «prima bozza per un codice di condotta comune sull'intelligenza artificiale».