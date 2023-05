Insonnia | il male oscuro | non immagineresti mai cosa potrebbe causartela | Meglio non guardarlo

Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Attenzione a questo gesto banale che fai e che ti blocca il sonno: non farlo mai più, dormire è fondamentale per la tua salute Dormire bene è fondamentale per il nostro equilibrio psicofisico. Il sonno si può ben dire che sia una delle parti più importanti della giornata e quando manca i problemi sono notevoli. Durante il sonno il corpo e la mente si rigenerano e numerosi processi fisiologici fondamentali avvengono durante le ore della notte. L’è unpericoloso ed insinuante ma purtroppo si sta diffondendo sempre di più tra la popolazione. Un problema molto diffuso: ansia e stress tra le cause principali – grantennistoscana.itTra le cause principali dell’c’è l’instabilità economica. Numerosi studi infatti dimostrano come una società che priva l’individuo di qualsiasi tutela garantita e lo pone sempre in uno stato ...