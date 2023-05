Nello specifico, nell'aprile di quest'anno il numero deglilavoro denunciati ha segnato un - 33,0% nella gestione Industria e servizi (dai 210.039 casi del 2022 ai 140.790 del 2023), un - 0,2% in Agricoltura (da 7.946 a 7.930) e un +5,7% nel ...Nell'aprile di quest'anno il numero deglilavoro denunciati ha segnato un - 33,0% nella gestione Industria e servizi (dai 210.039 casi del 2022 ai 140.790 del 2023), un - 0,2% in ...... basti pensare agliche hanno falcidiato la rosa nel corso dall'ultimo biennio. Anzi, proprio in virtù di tutto questo si potrebbe dire che limitare i danni in campionato e concentrarsi...

Infortuni sul lavoro, in 4 mesi all'Inail 264 denunce di morti TGCOM

Le denunce di infortuni sul lavoro presentate all'Inail per i primi quattro mesi del 2023 sono state 187.324, con un calo del 26,4% sullo stesso periodo del 2022. Aumentano invece dell'1,1% le denunce ...L'Inail segnala che la decisa riduzione delle denunce di infortunio in complesso è dovuta quasi esclusivamente al notevole minor peso dei casi di contagio da Covid-19. Le 187.324 denunce sono in riduz ...