Inflazione | torna a scendere in Europa ed in Italia

...alimentate dalla ripresa anemica della Cina sono state parzialmente attenuate dal rallentamento dell'in Francia e Italia (il dato tedesco arrivera' alle 14). L'attenzione adesso......di fila - in una giornata in cui le preoccupazioni per la crescita anemica della Cina sono state in parte attenuate dal rallentamento dell'in Francia e Italia. L'attenzione adesso...Per una coppia con due figli, l'a +7,6% significa una stangata pari a 2257 euro su base annua, di questi ben 915 servono solo per far fronte ai rincari dell'11,9% di cibo e bevande. Per ...

L’inflazione torna a scendere:+0,3% a maggio, +7,6% su base annua Il Sole 24 ORE

A maggio l’indice dei prezzi al consumo preliminare della Germania segna +6,1% da +6,5% atteso come rende noto Destatis.Italia sotto i riflettori: dai dati su Pil e inflazione fino agli avvertimenti di Visco sulla situazione economica italiana, quali rischi possono ancora mettere in difficoltà il Paese