(Di mercoledì 31 maggio 2023)a Palazzotra ile i vertici delladei. A quanto si apprende, per ilsaranno presenti il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, e i sottosegretari alla ...

domani a Palazzo Chigiil governo e i vertici della Corte dei Conti. A quanto si apprende, per il governo saranno presenti il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, e i sottosegretari alla ...Con un impegno condivisoassociazioni, istituzioni e imprese, è possibile costruire una ... Michele Crisci per farci raccontare nei dettagli tutte le fasi importanti di questo. Con il ...- dichiara Valerio Carocci , Presidente del Piccolo America - Abbiamo lavorato affinché il cinema tornasse a essere occasione di, ricerca e condivisione, attraverso la visione collettiva di ...

Incontro tra governo e Corte dei Conti domani a P. Chigi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Torna in Emilia-Romagna fino al 3 settembre il Cirque Bidon, storica compagnia francese che si sposta su carrozze trainate da cavalli. (ANSA) ...Incontro domani a Palazzo Chigi tra il governo e i vertici della Corte dei Conti. A quanto si apprende, per il governo saranno presenti il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, e i sottosegretari alla ...