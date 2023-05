Incontro Ministro-Sindacati | per Scuola 4 0 proroga al 31 luglio Sull’istruzione tecnica sperimentazione percorsi di 4 anni

(Di mercoledì 31 maggio 2023) La notizia arriva come un sospiro di sollievo per molte istituzioni educative in tutto il Paese: alle scuole verrà concesso più tempo per l'identificazione dei fornitori delle attrezzature e degli arredi previsti dai progetti esecutivi delle Azioni 1 (classi) e 2 (laboratori) dell'investimento 3.2 del PNRR. L'articolo .

Il ministro del Commercio della Cina, Wang Wentao, ha incontrato oggi a Pechino il miliardario statunitense Elon Musk, fondatore di ...Nella capitale cinese l'amministratore delegato di Tesla nonché patron di Twitter e SpaceX, ha incontrato diversi esponenti del governo, tra cui il ministro degli Esteri Qin Gang (martedì), ...