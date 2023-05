Incidente sul lavoro | operaio batte la testa e muore nella cava

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Infortunio mortale sul. Intorno alle 16 di questo pomeriggio, 31 maggio, unresidente nell'Alta padovana è rimasto vittima di unmentre lavorava in unadi via Piave a ...

Infortunio mortalelavoro . Intorno alle 16 di questo pomeriggio, 31 maggio, un operaio residente nell'Alta padovana è rimasto vittima di unmentre lavorava in una cava di via Piave a Torreselle di ...Un uomo è morto in unlavoro che si è verificato nel pomeriggio a Torreselle di Piombino Dese (Padova): è caduto battendo la testa in una cava di inerti. Si tratterebbe di un operaio residente nella zona.......il governo sudcoreano faceva degli avvisi direttamente sullo schermo dei telefoni dei suoi residenti riguardo qualunque cosa succedesseterritorio nazionale: a Seul si avvertiva di un...

Il corpo di Denise Galatà è stato recuperato oggi: la 19enne era dispersa da ieri dopo esser caduta in acqua durante una sessione di rafting in Calabria ...Un operaio è morto in un incidente sul lavoro a Toreselle di Piombino Dese (Padova). L'uomo, residente in zona, è caduto battendo la testa in una cava di inerti. Per i soccorsi sono arrivati l'elicott ...