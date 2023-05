Incidente mortale sull’Appia | alla guida ubriaco e drogato | 38enne rischia la denuncia per omicidio stradale

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un terribileè avvenuto pochi giorni fa, all’altezza del Comune di Cisterna di Latina. A scontrarsi un furgone e un’automobile. Un impatto violento, a seguito del quale una persona è deceduta. L’urto è avvenuto in corrispondenza del km 55.3 intorno alle ore 7:40. Fatto scattare l’rme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e il personale Anas. Purtroppo per la persona a bordo dell’auto non c’è stato nulla da fare, inutili i soccorsi. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Terribilein via Appia a Cisterna: morto un 44enne, strada chiusa L’incedentee l’esito degli accertamenti A seguito del sinistro, sono subito partite le indagini da parte delle forze dell’ordine al fine ...

... quadruplicando il totale delle denunce di infortunio con esitorispetto al gennaio - ... esercitazione antiterrorismo dei carabinieri Articolo successivo Altrosul lavoro: operaio ...Lo afferma Simone Celebre, segretario generale della Fillea Calabria, in merito all'costato la vita a Giuseppe Spagna e avvenuto ieri nel cantiere dei lavori per la messa in ...questa mattina, 31 maggio, a Caltana in via Gorgo verso le 8.30. Un ciclista, Livio Giordan, 72 anni residente in zona, è stato investito ed è morto a seguito del grave trauma ...

Incidente a Pavullo (Modena): morto il motociclista Marco Monteventi il Resto del Carlino

Nella mattinata di ieri, 30 maggio 2023, si è riunito, nella sede della Prefettura, l’Osservatorio provinciale per la sicurezza stradale, in esecuzione della direttiva del Ministero dell’Interno in ma ...Rocca Imperiale (Cosenza) - 'Oramai i morti sul lavoro non si contano più. Le parole servono a poco. E' diventata una vera e propria mattanza'. Lo afferma Simone Celebre, segretario generale della Fil ...