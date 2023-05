(Di mercoledì 31 maggio 2023) Roma, 31 mag — Il presidente dell’Yoweri Museveni ha approvato il disegno diche prevede pene detentive severissime, fino ad arrivare alladi, per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e queer. Inil disegno diIl provvedimento, approvato dal parlamento ugandese a marzo e considerato uno dei più rigidi al mondo, era fortemente osteggiato dall’Onu e dai Paesi occidentali che fino all’ultimo speravano non venisse firmato. Museveni ha invece calato l’asso dichiarando di voler «resistere alle pressioni imperialiste». Altri Paesi africani, come Kenya e Ghana, sono in procinto di adottare legislazioni simili in tempi brevi. Il ...

In Uganda passa la legge anti-Lgbt: prevista anche la pena di morte Il Primato Nazionale

Una nuova legge in Uganda punisce l'omosessualità con pene severissime, fino alla pena di morte. La comunità internazionale reagisce.