In Sardegna per celebrare la cultura millenaria del tonno

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 31 maggio 2023) A Carloforte, nell’Isola di San Pietro (Su) si trova una delle ultime tonnare ancora attive del Mediterraneo, una tradizione centenaria omaggiata da una manifestazione ormai conosciuta in tutto il mondo enogastronomico. Torna quindi per la sua diciannovesima edizione Giro, con un programma ricco di eventi che ruotano attorno all’universo di questo pregiato prodotto del mare. Tra cooking show con grandi chef, degustazioni, incontri e momenti di puro intrattenimento, il fulcro centrale di tutto l’evento sarà il Tuna Competition: una gara gastronomica tra gli chef di 6 Paesi che si sfideranno a colpi di piatti di altissimo livello. L’Italia schiera il cagliaritano Federico Durzu. «A Berlino, all’età di 24 anni, è cominciata la mia passione per la cucina – spiega Durzu, classe ’94 – ma sentendo tanta nostalgia della mia terra, decisi di tornare e tramite l’accademia ...