In ginocchio o sparo ? Scandalo-Pd | il premio di Gualtieri al braccio destro violento

(Di mercoledì 31 maggio 2023) «Vado, l'ammazzo e torno». La dinamica, più o meno, è stata questa. Come in uno spaghetti western di Enzo Castellari. Solo che qui il wild west è Frosinone e il “gringo” non ha premuto il grilletto. Solo minacce gridate per strada. L'epilogo “coatto” di una lite politica tutta interna al Partito democratico. Dove Albino Ruberti, il nostro eroe, il pistolero wannabe, ha “sfidato” a duello i fratelli De Angelis. Non a mezzogiorno, ma a mezzanotte. Non fuori da un saloon, ma al termine di una cena alcolica in una trattoria ciociara. Piazzata che gli è costata il posto di capo di gabinetto del sindaco di Roma. Però la quarantena è finita, ieri è arrivato il perdono. Robertoha deciso di riabilitare il suo uomo (Ruberti) offrendogli due posti in una settimana: la guida della società Risorse per Roma e la vice presidenza di Acea Ato 2. Quindi ricapitolando: Albino ...