In campo con la Samp | poi addio | salutano in due

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Domenica sera andrà in scena l’ultimo atto di un campionato straordinario. Il Napoli ospiterà ladoria e chiuderà una grande annata. Domenica andrà in scena alle ore 19 l’ultimo turno del campionato di Serie A tra Napoli edoria. Un’annata, quella odierna, che ha regalato diverse emozioni e tantissime sorprese. Napoli evivranno senza dubbio questo match con sensazioni differenti. Da un lato la capolista della Serie A, la squadra che ha dominato dall’inizio alla fine senza lasciare chance agli avversari. Dall’altra una storica decaduta, il club ligure naufragato in B, con tutti i problemi economici attorno. Sarà una festa, quella per il terzo scudetto per la società di Aurelio De Laurentiis e invece l’ultima in Serie A per la, con la speranza di farci presto ritorno. Un’annata strana ma che gli ...