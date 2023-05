In Calabria trovata morta la 18enne dispersa durante il rafting

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, launa escursione innel fiume Lao, in località Laino Borgo, in provincia di Cosenza. La ...

I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la 18enne dispersa durante una escursione in rafting nel fiume Lao, in località Laino Borgo, in provincia di Cosenza. La ...Laè in lutto". Lo ha dichiarato il Governatore della, Roberto Occhiuto. "La Giunta regionale esprime sincero cordoglio alla famiglia, in questo momento di tragico dolore. Siamo ...È statamorta Denise Galatà , la studentessa 17enne che risultava dispersa da ieri dopo essere ... Occhiuto: "Un giorno molto triste" Denise Galatà era originaria di Rizziconi (Reggio) ...

Trovata morta la ragazza dispersa nel fiume in Calabria - Cronaca Agenzia ANSA

Milano, 31 mag. (askanews) - I Vigili del Fuoco hanno ritrovato il corpo senza vita di Denise Galatà, la 18enne dispersa durante una escursione in rafting nel fiume Lao, in località Laino Borgo, in ...Denise Galatà, 17 anni, è scomparsa durante un’escursione in rafting con i compagni di scuola. Roma, 31 mag. La giovane, originaria di Cinquefrondi, in provincia di… Leggi ...