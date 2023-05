In arrivo il nuovo monitor gaming QHD da 24? Q24G2A BK di AGON by AOC

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dettagli nitidi e movimenti chiari e veloci con ilQHD da 24? AOC/BK diby AOC. Prestazioni di gioco sorprendenti per uncompattoby AOC, il brand leader mondiale die accessori IT, presenta il display/BK che arricchisce la sua gamma di prodotti AOC. Questoè dotato di un pannello IPS da 23,8? (60,4 cm) che offre una straordinaria risoluzione QHD (2560×1440) con un’impressionante frequenza di aggiornamento di 165 Hz. Inoltre possiede un tempo di risposta di 1 ms MPRT. Con un rapporto di contrasto di 1000:1 e una copertura del gamut sRGB del 108,7%, il ...

L'attore di Hollywood, conosciuto nel mondo per Scarface, la trilogia del Padrino , The irishman continua a lavorare incessantemente; ha sei progetti incompreso il film su Modigliani di ...L'si trova a pochi passi dall'Osservatorio Etneo. A Piano Provenzana, al km 33, è previsto un cancello orario invalicabile a 5 ore dalla partenza. La SuperRound Trip partirà tre ore dopo, alle ...Ma la forza soprannaturale è pronta a scatenarsi di. Su Rai Movie dalle 21.10 La brava moglie. nei dodici mesi a venire, è previsto l'di una cometa in grado di distruggere l'intero ...

Nuovo sciopero Atm in arrivo: a Milano a rischio autobus, tram e metropolitane MilanoToday.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Si avvicina l’ultima giornata di Serie A, che inizierà venerdì alle 20.30 con Sassuolo-Fiorentina. Dai quotidiani e non soltanto arrivano però importanti novità in chiave mercato e panchine, molto int ...