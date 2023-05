(Di mercoledì 31 maggio 2023) Dopo gli esiti della mobilità, adesso l'attenzione è tutta rivolta allein, che per il/2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito ne prevede circa 56. In questofacciamo il punto per capire come si svolgeranno le assunzioni. L'articoloin56: dae conleLO

A livello provinciale, in queste classi di concorso non ci sarannoin, a meno che l'esubero non venga riassorbito. Chi appartiene a queste classi di concorso, anche se non è perdente ...... ossia quelle vacanti a livello provinciale dopo la fase ordinaria dellein(50% concorso, 50% GaE). Adesso il testo passa al CSPI e poi potrà essere pubblicato, vedremo se il ...In tutto, risultano 479 posti disponibili per leindal 1° settembre. Il contingente sarà definito dal ministero dell'Istruzione, in accordo col ministero dell'Economia. La Flc Cgil ...

Immissioni in ruolo docenti 2023, previste 56 mila: da quali graduatorie e con quale ordine. Tutte le info [LO SPECIALE] Orizzonte Scuola

Assunzioni scuola 2023, sono 75mila i posti vacanti tra insegnamento comune e sostegno secondo le stime dei sindacati: al netto dei movimenti degli insegnanti per la mobilità, le cattedre vacanti cost ...Concorsi scuola 2024, novità in arrivo formazione docenti 60 Cfu e proroga graduatorie merito in vista delle 70mila assunzioni Pnrr ...