Il vip papà a 83 anni | quarto figlio in arrivo dalla giovanissima fidanzata Lei ne ha 29…

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 maggio 2023)per la quarta volta. A 83. E tra pochissimo tempo a quanto dicono, perché la giovanedel divo, 29e una relazione con altro famosissimo alle spalle, è già incinta di 8 mesi. Finora però la futura mamma, che è una produttrice cinematografica anche se è saltata in cima alle cronache rosa come “di” aveva tenuto la notizia riservatissima. Ad annunciare la gravidanza è stato infatti il sito Tmz e la notizia è stata poi confermata da persone vicine alla star di Hollywood. La coppia, che come detto presto accoglierà un bebè di cui non si conosce ancora il sesso, è legata da poco più di un anno ma l’idea di avere uninsieme pare l’abbiano maturata a stretto giro. Per lui, futurosuper vip, è inil ...