Il viaggio nella mente di una madre violenta può liberare presenze demoniache che suscitano terrore e angoscia Su Rai 4 stasera

(Di mercoledì 31 maggio 2023)Rai 4 trasmette in prima visione il film Demonic. Una via di mezzo tra horror, fantascienza e dramma famigliare diretto dal regista sudafricano Neill Blomkamp, autore di District 9, e interpretato tra gli altri da Carly Pope, Chris William Martin e Michael Rogers. Il film è stato girato di nascosto in Canada durante il Covid-19. Carly Pope è Carly, giovane donna che viene convinta a entrare in contatto con ladellain coma. “Demonic”: la trama da brividi Carly Spencer (Carly Pope) scopre che laAngela (Nathalie Boltt), con un passato di orrendi delitti, è in coma. Per salvarla accetta di prendere parte a un progetto terapeutico attraverso il quale potrà entrare in contatto, tramite una connessione neuronale, con il cervello della. La seguono ...