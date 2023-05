Il senatore di Azione legge al Senato un discorso scritto dall' intelligenza artificiale

'Concludo l'intervento - ha chiuso quindi il- sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato e consapevole nei confronti dell'innovazione tecnologica che consideri sia l'opportunità ..."Il primo intervento parlamentare con l'intelligenza Artificiale, intervista a Marco Lombardo" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Marco Lombardo (- ItaliaViva - RenewEurope). L'intervista è stata registrata mercoledì 31 maggio 2023 alle 14:00."L'intelligenza artificiale alla conquista del Parlamento, intervista a Enrico Borghi" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Enrico Borghi (- ItaliaViva - RenewEurope). L'intervista è stata registrata mercoledì 31 maggio 2023 alle 14:00.

Senatore di Azione pronuncia discorso scritto da Chat-GPT: “Una provocazione, nessuno se n’è accorto” la Repubblica

"Quanti di noi oggi sono in grado di distinguere un testo prodotto dall’intelligenza umana e un flusso di pensieri prodotto da un algoritmo di intelligenza artificiale" ...“L’intelligenza artificiale può migliorare la nostra vita quotidiana, ma come possiamo garantire che non crei nuove disuguaglianze e divisioni nella società” ha chiesto stamani in Senato Lombardo L’i ...