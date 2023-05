Il ritorno di Ryan Gosling

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Nel descrivere il suo mestiere d’attore,ricorre senza esitazione a una similitudine: «Escape room style». Il riferimento è al gioco in cui i partecipanti, confinati in una stanza, devono risolvere una serie di enigmi per riuscire a fuggire in un tempo prestabilito. Certo, il paragone è un po’ teorico perchénon è mai stato in una escape room e non è del tutto sicuro di cosa succeda là dentro. «Forse dovrei provarne una», osserva, «almeno per vedere come funziona». Però, il concetto base di essere catapultati nel bel mezzo di una situazione imprevista o non desiderata e dover trovare una soluzione, è giusto. «Un giorno arrivi sul set e comincia a piovere quando non dovrebbe», dice, «oppure c’è chi quel dialogo non lo vuole proprio fare, o ancora il vicino fa casino con un soffia foglie a scoppio…». Allora, come se ...