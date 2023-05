Il richiamo di Visco | “L' incertezza elevata impone prudenza su debito e conti pubblici Il Pnrr? Non c' è tempo da perdere”

Con la discesa dei prezzi dell'energia, dice, "l'inflazione oggi è in flessione, in Europa come negli Stati Uniti". La componente di fondo, calcolata cioè al netto dei beni energetici e ...Con la discesa dei prezzi dell'energia, dice, "l'inflazione oggi è in flessione, in Europa come negli Stati Uniti". La componente di fondo, calcolata cioè al netto dei beni energetici e ...

Salario minimo, natalità, debito: gli ultimi richiami di Visco Avvenire

In un'economia italiana che si è rafforzata, non solo grazie ai sussidi pubblici, le basse retribuzioni e la precarietà continuano comunque a condizionare il mercato del lavoro e ...