(Di mercoledì 31 maggio 2023) Aggiungendo un articolo alla Costituzione e un organo consultivo: sarà in autunno ma se ne discute già sia in parlamento che fuori

La sede del Parlamento federalea Canberra si illumina con motivi dell'arte indigena alla vigilia delsul riconoscimento della comunita' aborigena del Paese in Costituzione. Se approvato, gli indigeni ...Sarà iltra innovazione conservazione', ha replicato il leader dei Verdi Europei, Angelo ... Il governo laburistaha proposto un budget per la difesa per l'anno fiscale 2023 (da ...Secondo due deputati del partito di destra Les Républicains, sarebbe necessario unsull'...Commissione UE Valdis Dombrovskis tiene una videoconferenza con il ministro specialee ...

Il referendum australiano per aumentare la rappresentanza degli aborigeni Il Post

Aggiungendo un articolo alla Costituzione e un organo consultivo: sarà in autunno ma se ne discute già sia in parlamento che fuori ...La sede del Parlamento federale australiano a Canberra si illumina con motivi dell'arte indigena alla vigilia del referendum sul riconoscimento ...