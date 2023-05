Il progetto di Parma contro il caro affitti | piano casa da 94 milioni per 1000 nuovi alloggi

Leggi su open.online

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Un nuovoda circa 94di euro che porterà nel giro di 3 anni fino a oltre milledi edilizia residenziale sociale (1.009) entro il 2025. È questa una nuova risposta alle istanze sollevate dagli studenti in questi mesi, realizzata grazie al combinato disposto di 28circa dai fondi del Pnrr, da 12provenienti dall’Università e per il resto da finanziamenti della Fondazione Cari, Regione e privati. L’obiettivo è rispondere alle esigenze abitative delle famiglie, in difficoltà con gli attuali costi di mercato, e delle fasce più fragili, come gli studenti universitari. Il programma si intitola Fa’ lagiusta!Abitare Sociale ed è stato annunciato ieri, 30 maggio ...