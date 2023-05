Il Pollino è in lutto per la morte della diciottenne reggina Denise Galatà

(Di mercoledì 31 maggio 2023) I sindaci di Laino Borgo, Mariangelina Russo, e Laino Castello, Gaetano Palermo, esprimono cordoglio alla famigliagiovane studentessa trovata senza vita nel fiume Lao. «Il ritrovamento del corpo senza vita dici rattrista fortemente. Abbiamo sperato insieme alla famiglia, ai docenti e i compagni di scuola e tutta la comunità di Rizziconi, che l’opera straordinaria dei soccorritori potesse avere un altro epilogo. Così purtroppo non è stato e oggi ilintero è ininsieme a quanti piangono la sua scomparsa». Lo affermano congiuntamente i sindaci di Laino Borgo, Mariangelina Russo, e Laino Castello, Gaetano Palermo, che dal pomeriggio di ieri hanno seguito costantemente l’attivitàmacchina dei soccorsi. «Questa tragedia non avremmo mai voluto che si ...

Pollino in lutto per la morte della giovane studentessa Denise Galatà Cosenza Channel

L'associazione che ha organizzato l'escursione: «A disposizione degli inquirenti». Il dramma a Rizziconi. «Era una ragazza generosa» ...