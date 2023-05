Il pericolo dei nuovi sonnambuli

Leggi su panorama

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Ho ripreso in mano un saggio di Christopher Clark dal titolo I. Non parla di disturbi del sonno, ma di come si arrivò alla Grande guerra. «Chi aveva le leve del potere era cieco di fronte alla realtà dell’orrore che stava per portare nel mondo». In merito all'espansionismo della Cina e alla guerra di Putin altro da aggiungere non c'è. Nel numero in edicola di Panorama trovate due articoli sulla Cina. Il primo è di Maurizio Tortorella e passa in rassegna lo stato dell’economia del Dragone, vale a dire il Pil che cala, la disoccupazione che cresce, l’edilizia che fa sboom e la popolazione che diminuisce. Il secondo servizio, a firma di Fausto Biloslavo, si occupa invece dell’espansione in Africa che rischia di diventare un boomerang per Pechino. Se il Paese asiatico è ormai presente in tutto il continente nero, il bilancio della penetrazione è in profondo ...