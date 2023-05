E in settimana potrebbe arrivare una nuova sconfitta per Lula : il, infatti, potrebbe approvare un progetto di modifica delle attribuzioni ai diversi ministeri, a scapito in particolare ...L'organizzazione Observatório do Clima, che riunisce una rete di 78 entità della società civile impegnate nella difesa dell'ambiente , non ha risparmiato critiche ale all'esecutivo: " ......i due Paesi hanno avuto nel primo decennio degli anni 2000 e che è stata significativamente intaccata dal 2016 dopo l'impeachment dell'ex presidente Dilma Rousseff da parte del. ...

Il parlamento brasiliano blocca la battaglia di Lula in favore delle popolazioni indigene e dell’Amazzonia Globalist.it

"Roma Rio" è il brano fresco di uscita di Simone Baldelli, 50 anni, romano, cantante e autore nonché personaggio molto versatile. Nella sua carriera è ...Questo accordo, che aggiorna circa il 70% delle norme esistenti, punta a rendere la pesca dell’UE più sostenibile. “La pesca eccessiva non è solo una delle maggiori minacce per l’ambiente marino, ma d ...