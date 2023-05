Il Papa bacchetta i credenti | “Ti dici cristiano ma poi vivi da mondano | serve coerenza”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 31 maggio 2023) Città del Vaticano – “Io posso dire il ‘Credo’ a memoria, posso dire tutte le cose che noi crediamo, ma se la tua vita non è coerente con quello che professi nona nulla. Quello che attira le persone è la testimonianza di: noi cristiani siamo chiamati a vivere quello cheamo, e non far finta di vivere come cristiani ma vivere come mondani. Guardate questi grande missionari – come Matteo Ricci che è un italiano – guardando questi grandi missionari, vedrete che la forza più grande è la: sono coerenti”. A dirlo èFrancesco, che questa mattina è tornato in piazza San Pietro per la tradizionale udienza generale del mercoledì. Il Pontefice, continuando il ciclo di catechesi dedicato a “La passione per l’evangelizzazione: lo zelo apostolico del credente”, pone oggi l’accento ...